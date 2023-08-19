الرئيس بارزاني يلتقي بالمنظمات الحزبية للديمقراطي الكوردستاني في بادينان

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، بالمنظمات الحزبية للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمدينة دهوك في منطقة بادينان.

وألقى كلمةً خلال الاجتماع الذي نُظِّم لتبادل الآراء حول مشاكل المواطنين والاطلاع على أوضاع التنظيمات الحزبية، ومتابعة نتائج المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وسلط الرئيس بارزاني في كلمته، الضوء على أوضاع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقرارات المؤتمر الرابع عشر، إضافةً إلى الأوضاع السياسية في الإقليم ومواجهة التهديدات والعقبات في المراحل الحالية والمستقبلية.

وفي جزء آخر من كلمته، أشار الرئيس بارزاني إلى أن الحزب الديمقراطي بادر بإجراء الانتخابات منذ الانتفاضة، والانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية.

مُشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة التوجّه نحو إجراء الانتخابات، وقال إنه "يجب على الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحفاظ على ثقة الشعب".

وأضاف: "أي شخصٍ معنيٍ وتهمه مصلحة كوردستان، لن يضع أبداً العقبات أمام العملية الانتخابية".

ولفت إلى أنه رغم وجود تباين في الآراء، إلا أنه على الأحزاب السياسية الاتفاق على الخطوط الوطنية والحفاظ عل كيان الإقليم.

كما سلط الرئيس بارزاني الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية العراق الاتحادية، واصفاً بإيجاز تاريخ العلاقة بين الجانبين خلال السنوات العشرين الماضية.

وجدّد تأكيده على أنه من أجل استقرار العراق، لا بد على جميع الأطراف السياسية في البلاد مراعاة الامتثال للدستور المتفق عليه.

ودعا الرئيس بارزاني في الاجتماع ذاته، إلى العمل على تعميق الشعور الوطني لدى الشباب ورفع مستوى الوعي بالتهديدات ودعم حكومة إقليم كوردستان.

وبعد كلمة الرئيس بارزاني، فُتح المجال للحضور بطرح الأسئلة والتعليقات، حيث قدّم الرئيس بارزاني الإجابات والإيضاحات اللازمة للمشاركين.