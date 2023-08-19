أمن

وزارة البيشمركة تعزّي قيادة القوات الفرنسية بوفاة أحد ضباطها

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس أن "جندياً فرنسياً لقي حتفه بحادث مروري أثناء قيامه بمهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية".
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مبنى وزارة البيشمركة
مبنى وزارة البيشمركة
کوردستان وزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- بعثت وزارة البيشمركة، السبت، إلى قيادة القوات الفرنسية في العراق وإقليم كوردستان، برقية تعزية بوفاة "بابتيست جوشوت" الضابط في الجيش الفرنسي.

وقالت الوزارة في برقية التعزية: "نشعر بالحزن لوفاة الضابط بابتيست جوشوت، الذي توفي جراء تعرضه لحادث سير اليوم السبت".

وأضافت: "نتقدّم بتعازينا الحارة إلى قيادة القوات الفرنسية في العراق وإقليم كوردستان وعائلة الفقيد على هذا المصاب الجلل".

وتابعت الوزارة: "نكرر تقديرنا لشراكتنا وتنسيقنا مع الجيش الفرنسي، خاصةً أنهم ساهموا بشكلٍ مستمر في إنجاح العمليات العسكرية لقوات البيشمركة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس أن "جندياً فرنسياً لقي حتفه بحادث مروري أثناء قيامه بمهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية".

من ناحيتها قالت وزارة الجيوش الفرنسية "إن جندياً آخر أصيب في الحادث ويتلقى العلاج في مستشفى ببغداد".

وفور ورود خبر وفاة الضابط، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن تعازيه للحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي، متمنياً الشفاء العاجل للجندي المصاب.

وتحتل فرنسا المرتبة الثانية ضمن قائمة شركاء العراق في مجال التعاون العسكري من حيث عدد الأفراد في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وتشارك في البعثة التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي بالعراق.

 

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