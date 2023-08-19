كاوا گەردی: ليس هناك أي مؤشر لتأجيل الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد الإداري في قسم انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني "كاوا گەردی"، اليوم السبت، أنه ليس هناك أي مؤشر لتأجيل الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان.

وقال "كاوا گەردی" في مقابلة مع كوردستان24، "الأسبوع المقبل ستعلن المفوضية عن جدول إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "المفوضية ليس بوسعها تعديل قانون الانتخابات، كما أنه ما من مؤشر لتأجيلها".

وأضاف أن "بعض الأطراف السياسية في إقليم كوردستان حاولت تعطيل عمل الحكومة والبرلمان، لكن الأمر انعكس عليها سلباً".

وشدد على "وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان بحسب ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات"، مبيناً أن "الانتخابات ليست خاصة بأي حزب أو طرف، بل هي لجميع المواطنين".

وأشار إلى أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في الشهر الـ 11 من عام 2022".

وأوضح أن "بعض الأحزاب تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان نهاية شهر آذار من نفس العام لتعديل قانون الانتخابات ومجلس المفوضين، كما أنها طالبت من بغداد بإجراء الانتخابات عن طريق النظام البايومتري وأربع دوائر انتخابية، ووافقنا على ذلك".

وتابع: "هذه المرة إذا تم تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، فإن كيان الإقليم سيتعرض للخطر"، لافتاً إلى أنه "لا داعي للذعر، فالانتخابات هي ليفوز أحد الأطراف".

وحددت رئاسة إقليم كوردستان يوم الـ 25 من شباط فبراير 2024، موعداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً.

كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن موافقتها لإجراء انتخابات برلمان كوردستان وفق الموعد الذي اقترحته رئاسة الإقليم.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كأول حزبٍ سياسي، أبدى استعداده لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المقرر. بينما أعلن المتحدث باسم دائرة الانتخابات في الحزب أن الأخير سيشارك بـ 100 مرشح، بنسبة 30% نساء.

بالمقابل، رحبت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان والعراق بموعد الانتخابات البرلمانية.

وستجرى انتخابات الدورة السادسة، وفق قانون انتخابات برلمان كوردستان المعدّل عام 2013، والمكوّن من 100 مقعد عام و 11 مقعد "كوتا" موزّعة بين التركمان والمسيحيين.

وينصّ القانون الآنف الذكر، على إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر بموجب نظام القائمة المفتوحة المحدود، على ألا تقل نسبة المرشحات في أية قائمة انتخابية عن 30%، وأن يكون الحد الأدنى لسنّ الترشح 25 عاماً.

وبحسب قانون انتخابات مجلس النواب الكوردستاني، ستكون حصة الكلدان والسريان والآشوريين خمسة مقاعد، والتركمان أيضاً خمسة مقاعد، ومقعدٌ واحد للأرمن، وستتنافس هذه الأقليات على المقاعد 11 المحددة.

وستبدأ الحملات الانتخابية بعد يوم واحد من إعلان مفوضية الانتخابات الموافقة على القوائم، على أن تنتهي قبل 48 ساعة من بدء عمليات الاقتراع.

مدة دورة برلمان الإقليم أربع سنوات، تبدأ من أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستوري، في أول جلسة للدورة المنتخبة، وتنتهي في الجلسة الأخيرة من العام الرابع.