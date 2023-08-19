أحمد الصحاف: العراق يمنح مواطني أربع دول سمات دخول مجانية لزيارة الأربعينية

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم السبت، أن العراق منح مواطني باكستان ولبنان وأفغانستان واليمن سمات دخول مجانية لزيارة الأربعينية.

وقال الصحاف في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، إن "بعثاتنا ستمنح الزوار من باكستان ولبنان وأفغانستان واليمن، سمات الدخول لزيارة الأربعينية مجاناً وعبر أي بعثة عراقية"، مشيراً إلى أن "الزائرين من باكستان يمنحون السمة عبر سفارتنا في إسلام آباد وبشكل مجاني".

وأضاف أن "بعثاتنا في طهران وكرمنشاه والأهواز ستمنح السمات للزائرين من باكستان وأفغانستان بشكل مجاني"، لافتاً إلى أن "بعثاتنا في الهند (دلهي ومومباي) ستمنح الزائرين الهنود سمة السفر ويتم استحصال الأجور المقررة رسمياً".

وأوضح أن "جميع المتقدمين من الدول أعلاه سيكونون عبر الشركات السياحية المسجلة عند هيئة السياحة العراقية"، مؤكداً أنه "سيتم اعتماد لاصق سمة السفر الدينية".

وتابع أن "الزائرين من لبنان سيمنحون سمة السفر مجاناً وعبر سفارتنا في بيروت".

ويوافق العشرين من شهر صفر، من كل عام، مرور 40 يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة كربلاء على يد جيش عبد الله بن زياد.

وتحوّلت أربعينية الحسين إلى حدث سنوي يحييه ملايين المسلمين الشيعة حول العالم، من خلال زيارة قبر الحسين في مدينة كربلاء العراقية.

وشارك في الأربعينية عام 2022، أكثر من 20 مليون شخص، بينهم 15 مليون عراقي، و5 ملايين أجنبي من نحو 80 دولة، غالبيتهم قدموا من إيران.