الرئيس بارزاني يصل الى زاخو للاستماع لمطالب مختلف شرائح مجتمعها

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد 20 آب أغسطس 2023، الى إدارة زاخو المستقلة، للاجتماع بمختلف شرائح مجتمعها والاستماع الى مطالبهم.

وضمن زيارته الى منطقة بادينان، وصل الرئيس بارزاني قبل قليل الى مقر الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكوردستاني في زاخو، حيث من المقرر أن يجتمع بالمئات من سكان الإدارة.

وقال مدير الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكوردستاني في زاخو، حكيم بيرو، ، لكوردستان24: "اليوم هو يوم مهم وتاريخي بالنسبة لنا كأهالي زاخو بسبب وصول الرئيس بارزاني إلى مدينتنا. زاخو والرئيس بارزاني لن ينفصلا عن بعضهما البعض، وقد قال الرئيس بارزاني مرارا وتكرارا "زاخو هو قلبي وروحي"، وهو ما لم يقله لأي منطقة أخرى، ولهذا القول أهمية كبيرة لدى سكان زاخو".

واضاف ان "الرئيس بارزاني سيلتقي بمختلف شرائح مجتمع زاخو، وسيستمع الى مطالبهم وشكاويهم.

ويوم الجمعة التقى الرئيس مسعود بارزاني، بمختلف شرائح المجتمع في قضاء عقرة التابعة لمحافظة دهوك، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم.

وحضر اللقاء، ذوو الشهداء وجرحى المعارك من البيشمركة ومناضلو حراسة الحدود والمعلمين وشخصيات دينية وتجار ومزارعين، إضافةً إلى جيل الشباب.

كما التقى الرئيس بارزاني بكوادر تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء "عقرة" وناحية "بردرش" التابعتين لمحافظة دهوك، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم.

وشدّد الرئيس بارزاني خلال الاجتماع، على ضرورة تقديم المزيد من الخدمات في مختلف القطاعات لمواطني منطق بادينان.