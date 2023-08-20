وزير داخلية اقليم كوردستان ونائب وزير الداخلية الإيراني يبحثان عددا من القضايا المشتركة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد اليوم الأحد 20 آب أغسطس 2023، مع نائب وزير الداخلية الإيراني محمد مير أحمدي، لبحث عدد من القضايا المشتركة.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل الإيراني في أربيل ومحافظ أورمية، تمت مناقشة التسهيلات التي سيتم تقديمها للزوار الإيرانيين، الذين سيزورون العراق عبر بوابة حاج عمران الحدودية، للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين.

ويشارك في الاجتماع كل من مسؤولي علاقات إقليم كوردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحافظ أربيل والمشرف على إدارة سوران المستقلة.

ووصل نائب وزير الداخلية السيد محمد مير أحمدي يوم أمس السبت 19 آب أغسطس 2023.

وقال محمد مير أحمدي، لكوردستان 24، "أرى أنه من الضروري أن أشكر قادة إقليم كوردستان، السيد مسرور بارزاني ونيجيرفان بارزاني، هذه هي السنة الثانية التي يتوجه فيها حجاج الإمام الحسين إلى كربلاء المقدسة، وهذا العام، وفي خططنا، أولينا اهتماما خاصا لهذ المعبر الحدودي".

قال مراسل كوردستان 24 تيفور محمد، يوم الجمعة 18 آب أغسطس 2023، ان الزوار بدأوا بالتوافد من إيران عبر معبر حاج عمران الحدودي، للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين.

وأكد مراسل كوردستان 24 أنه تم استكمال الاستعدادات لاستقبال الزوار للمشاركة في اربعينية الإمام الحسين، حيث يتوقع أن يدخل يوميا 25 الى 30 الف زائر لكن التحضيرات تمت لاستقبال 50 الف زائر يوميا.

ويستمر توافد الزوار حتى السادس من شهر أيلول المقبل.

ويشارك ملايين الشيعة من داخل العراق وخارجه كل عام، لإحياء مناسبة أربعينية الإمام الحسين بن علي بن ابي طالب، والتي تعد من ابرز المناسبات الدينية للمسلمين الشيعة.

ومنفذ حاج عمران الحدودي هو منفذ حدودي في إقليم كوردستان، يطل على محافظة أذربيجان الغربية في إيران، وقد أقر رسميا في أواسط نيسان من عام 2008، وكان له حينئذٍ بوابتان، ثم فُتحت بوابة ثالثة للمنفذ يوم 13 نيسان 2022.

ويستخدم منفذ حاج عمران لنقل المسافرين والسياح والتجارة، بين الإقليم وإيران.