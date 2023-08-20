محافظ أورمية: التبادلات التجارية بين إيران وإقليم كوردستان العام الماضي عبر "حاج عمران" تجاوزت 1 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ أورمية محمد صادق معتمديان، ان التبادلات التجارية بين إقليم كوردستان وإيران في العام الماضي، وعبر منفذ حاج عمران الحدودي، تجاوزت 1 مليار دولار.

وقال معتمديان في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن بوابة حاجي عمران الدولية مناسبة لحركة الحجاج وخلال العام الماضي من خلال هذه البوابة الدولية تم تداول أكثر من مليار دولار من التبادل التجاري بين إيران والإقليم.

وبشأن فتح حدود جديدة مع إقليم كوردستان، قال محمد صادق معتمديان إنه تم الاتفاق على فتح معبر سيدكان الحدودي وسيتم افتتاحه خلال وقت قريب.

واضاف "لدينا تفاهم مع إقليم كوردستان حول دخول الحجاج وحكومة الإقليم قدمت تسهيلات كبيرة لهم، من حيث توفير احتياجاتهم".

واجتمع وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد في وقت سابق من اليوم الأحد 20 آب أغسطس 2023، مع نائب وزير الداخلية الإيراني محمد مير أحمدي، لبحث عدد من القضايا المشتركة.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل الإيراني في أربيل ومحافظ أورمية، تمت مناقشة التسهيلات التي سيتم تقديمها للزوار الإيرانيين، الذين سيزورون العراق عبر بوابة حاج عمران الحدودية، للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين.

ومن المتوقع أن يدخل يوميا 25 الى 30 ألف زائر عبر منفذ حاج عمران، لكن التحضيرات من قبل القائمين على المعبر تمت لاستقبال 50 الف زائر يوميا.

ويستمر توافد الزوار حتى السادس من شهر أيلول المقبل.

ومنفذ حاج عمران الحدودي هو منفذ حدودي في إقليم كوردستان، يطل على محافظة أذربيجان الغربية في إيران، وقد أقر رسميا في أواسط نيسان من عام 2008، وكان له حينئذٍ بوابتان، ثم فُتحت بوابة ثالثة للمنفذ يوم 13 نيسان 2022.

ويستخدم منفذ حاج عمران لنقل المسافرين والسياح والتجارة، بين الإقليم وإيران.