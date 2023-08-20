اعتقال متهم قام بتهكير إحدى شاشات العرض في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اليوم الأحد 20 آب أغسطس 2023، إلقاء القبض على "مهكر" شاشة ساحة عقبة بن نافع ببغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، إنها "ألقت القبض على متهم قام بتهكير إحدى شاشات العرض في العاصمة بغداد وبث مواد مخلة بالآداب".

وقررت السلطات الأمنية العراقية يوم الأحد، إطفاء شاشات عرض الإعلانات بالأماكن العامة في العاصمة بغداد ومحافظة بابل بشكل مؤقت وذلك إثر تعرضها للإختراق الإلكتروني وعرض مقاطع غير أخلاقية من خلالها على الملأ.

ويأتي هذا القراربعد اختراق قراصنة إلكترونيين شاشات في ساحة "عقبة بن نافع" وسط العاصمة بغداد، وأخرى في مدينة الحلة مركز محافظة بابل ليل السبت على الأحد، وعرض مقاطع فيديو إباحية.