مجلس محافظة أربيل يبحث مشكلة انخفاض ساعات الكهرباء

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع مجلس محافظة أربيل خلال هذا الأسبوع، لمناقشة انخفاض ساعات الكهرباء الوطنية، في وقت يدعو فيه مجلس المحافظة، الى زيادة حصة أربيل من الكهرباء.

وقال رئيس مجلس محافظة أربيل علي رشيد، اليوم الأحد، 20 آب 2023، لـ كوردستان24: "الأربعاء المقبل، 23 آب 2023، يجتمع مجلس المحافظة بشأن بحث مشكلة انخفاض عدد ساعات الكهرباء الوطنية في محافظة أربيل، والفرق في التغذية الكهربائية الوطنية بين محافظات السليمانية ودهوك وأربيل وموضوع نظام الدفع المسبق".

وأكد رئيس مجلس محافظة أربيل، انه سيتم في الاجتماع دعوة المدير العام لكهرباء أربيل، ومهندس في التحكم الكهربائي في وزارة الكهرباء، والمهندس قارمان مولود، مسؤول المولدات الأهلية في أربيل.

وبحسب علي رشيد، فإن أحد أسباب نقص الكهرباء الوطنية في محافظة أربيل يعود إلى "وجود مؤسسات حكومية، مثل البرلمان والوزارات ومجالس الوزراء والمديريات العامة، والتي لها خصائص إقليمية والكهرباء المقدمة لها تحسب على حصة كهرباء أربيل، لذلك نطلب عدم احتساب حصة هذه المؤسسات من حصة محافظة أربيل".

ويعزو رئيس مجلس محافظة أربيل قلة ساعات الكهرباء الوطنية في أربيل إلى وجود عدد كبير من آبار المياه، التي، كما يقول، والتي تتطلب كمية كبيرة من الكهرباء يوميا.

ويأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الطلب يتزايد على الشبكة الوطنية مع ارتفاع درجات الحرارة مما يدفع السكان الى الاعتماد على المولدات الخاصة.

وغالباً ما تتدهور إمدادات الكهرباء طيلة أشهر الصيف الحارة مع الطلب المتزايد الذي يفوق القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة في الإقليم.