الخارجية الأمريكية: 2693 إيزيديا لا يزالون في عداد المفقودين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد 20 آب 2023، أن 2693 إيزيدياً لا يزالون في عداد المفقودين منذ اجتياح تنظيم داعش لمنطقة سنجار في صيف 2014.

وأشارت الوزارة إلى أن عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خالدة خليل تقدمت "بأول مقترح قانون يطالب بالاعتراف بقتل الإيزيديين على أنه إبادة جماعية، ويطالب الحكومة بتحمل المسؤولية عن الضحايا".

وتضمّن تقرير الحريات الدينية الدولي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي نشر على موقعها الرسمي تقييماً شاملاً لحرية الدين أو ظروف المعتقد في 199 دولة ومنطقة خلال العام الماضي، والذي يركز على حماية الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم بالاستناد إلى مجهودات شخصيات ومؤسسات المجتمع المدني ممن يقفون في وجه القمع والاضطهاد، ويناصر الأقليات الدينية في مواجهات التحديدات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير الخاص بالعراق إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية، وسلَّط الضوء على ضعف المعالجات القانونية والدستورية، محذرًا من آثار هذه الانتهاكات والتي تتمثل في القتل والنزوح والهجرة وخسارة الممتلكات والعنف المجتمعي.

ونقل التقرير حصيلة مكتب تنسيق إنقاذ الإيزيديات التابع لحكومة إقليم كوردستان والتي تشير إلى أن 2693 إيزيدياً في عداد المفقودين منذ هجوم داعش في عام 2014.

ويطالب القانون المقترح الحكومة بتحمل المسؤولية عن الضحايا من خلال محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وتقديم الرعاية النفسية والطبية وكذلك التعويضات للضحايا والناجين من جرائم داعش.