وزير داخلية الإقليم وبلاسخارات والأعرجي يجتمعون في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع اليوم الأحد 20 آب أغسطس 2023، وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد و المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت، و مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في أربيل.

وأفاد مراسل كوردستان 24، ان الاجتماع سيركز على الأوضاع في سنجار والتطورات في المنطقة ومساعي تطبيع الأوضاع هناك، وخصوصا انتخاب قائمقام جديد للقضاء.

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وقد تعرضت لاجتياح من تنظيم داعش قبل 8 سنوات، وهي بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

ويقول قادة الإقليم ان الأوضاع في سنجار لن يتم تطبيعها ولن يتمكن النازحون من العودة إلا بعد تطبيق اتفاق سنجار بين بغداد واربيل.

وأبرمت أربيل وبغداد في تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقاً يُفترض أن يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد، يتعين تشكيل قوة أمنية في سنجار قوامها 2500 شخص، جزء منهم من النازحين، بيد أنه لم يتم تشكيلها إلى الآن.

ويطالب الإيزيديون بالتنسيق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد لتهيئة بيئة ملائمة لعودة النازحين وإعمار المدينة والنهوض بالخدمات وتوفير فرص العمل لسكان المنطقة وإنهاء التوترات الأمنية والقضاء على خلايا تنظيم داعش التي لا تزال تتحرك في المنطقة.