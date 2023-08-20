سیاسة

تعيين القنصل الأمريكي الجديد في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحسب المعلومات الواردة لكوردستان 24، فإنه تم تعيين الصحفي والدبلوماسي مارك ستروم قنصلا عاما للولايات المتحدة في أربيل وسيتولى منصبه قريبا.

ووفق معلومات كوردستان 24 فإن مارك سترو، وهو صحفي سابق، سيتولى قريبا منصب القنصل الأمريكي الجديد في أربيل، وسيستمر في منصبه لمدة عام.

عمل مارك ستروم سابقا في مدينتي البصرة والحلة العراقيتين، وشغل منصب القنصل العام للولايات المتحدة في كراتشي، باكستان.

وفي 17 آب اغسطس الجاري، ودع القنصل الأمريكي العام السابق في إقليم كوردستان، إروين هيكس، شعب إقليم كوردستان، مؤكدا أنه تم تعميق وتوسيع العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة خلال العام الماضي.

 

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