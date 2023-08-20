وزارة الصحة في كوردستان تعاقب مستشفى "أربيل الدولي" بسبب تعنيف رضيع

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الصحة في إقليم كوردستان قراراً بمعاقبة مستشفى أربيل الدولي الأهلي، على خلفية تسريب مقطع فيديو لممرضتين تعنّفان رضيعاً حديث الولادة.

وقالت وزارة الصحة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، "أجرى فريق خاص تابع لوزارة الصحة جولةً ميدانية إلى مستشفى أربيل الدولي الأهلي بعد قرارٍ وزاري لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد تسريب مقطع فيديو ينتهك حقوق مولود جديد في المستشفى المذكور".

وأضاف البيان: "وفق التقرير رقم (112) بتاريخ 20/8/2023، واستناداً إلى قانون حقوق المريض رقم 4 لعام 2020، والمبادئ التوجيهية التنفيذية لوزارة الصحة رقم 4 لعام 2022، قررت لجنة المتابعة ما يأتي:

1- إبعاد الممرضتين اللتين ظهرتا في الفيديو من العمل في المستشفى وهما "ك.ع.ع" و"س.ص.م"، رغم عدم وجود تصريح عمل لهما ضمن قائمة موظفي المستشفى.

2- إيقاف وفصل الممرضتين عن العمل في المجال الطبي والصحة لمدة 6 أشهر.

3- إغلاق قسم الأطفال حديثي الولادة "الخدج" في المستشفى المذكور، لعدم توفّر الشروط الصحية، لحين إعادة التنظيم واتباع الإرشادات الصحية المناسبة.

4- إغلاق وتعليق إجراء العمليات الجراحية الخاصة بالتوليد، لحين تنفيذ قرارات البند الثالث.

5- معاقبة مدير المستشفى والمستشفى أيضاً، وفق ضوابط اختيار المخالفات.

6- إنذار مدير المستشفى بخصوص عمل الأطباء والموظفين والعاملين في المستشفى، بحسب القائمة المعتمدة من وزارة الصحة بإقليم كوردستان.

7- تحويل المخالفات وانتهاك حق المريض إلى محكمة متخصصة.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أمس السبت، يُظهر ممرضتين تعاملان طفلاً حديث الولادة بقسوة.

وتظهر إحداهن وهي ترفع الطفل من رجليه عالياً بطريقةٍ عنيفة، بينما كانت الممرضة الأخرى تضحك على حركات زميلتها.

وأثار الفيديو ردود فعل بين المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بالتحقيق في القضية والتأكيد على حماية حقوق المرضى ومنع تكرار هذه الحالات.