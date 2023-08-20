القنصل الأميركي الجديد في الإقليم: نعمل على حل القضايا بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة تعيينه قنصلاً جديداً للولايات المتحدة في إقليم كوردستان، زار "مارك سترو"، اليوم الأحد، مكتب العلاقات الخارجية بأربيل.

وحضر اللقاء، نائب القنصل العام الجديد السيدة زهرة، ومسؤول القسم السياسي في القنصلية الأميركية "وديويس".

وهنأ مسؤول العلاقات الخارجية في الإقليم، سفين دزيي، القنصل الجديد بتسلّم مهامه، معرباً عن استعداد مكتبه وكافة مؤسسات كوردستان بالتعاون معه، لإنجاح عمل القنصلية بما يعود بالنفع على الجانبين.

وتحدّث "دزيي" عن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، من خلال عقد سلسلة اجتماعات مهمة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية والكونغرس، لتقديم وجهات نظر حكومة الإقليم حول جملة من القضايا وزيادة تعزيز العلاقات بين الطرفين.

كما قدّم مسؤول العلاقات الخارجية ملخّصاً عن الوضع الذي يمرُّ به الإقليم وسياسة حكومة إقليم كوردستان بشأن القضايا الراهنة.

من جانبه، شكر القنصل العام الأميركي مسؤول العلاقات الخارجية في الإقليم، مؤكّداً أن برنامج عمله يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان في مختلف المجالات.

وقال القنصل الأميركي الجديد: نعمل على حل القضايا بين أربيل وبغداد.

وعُيّن الصحفي والدبلوماسي مارك سترو، قنصلاً عاماً للولايات المتحدة في أربيل لمدة عامٍ واحد، بدلاً عن السابق إروين هيكس.

وعمل مارك سترو سابقاً في مدينتي البصرة والحلة العراقيتين، وشغل منصب القنصل العام للولايات المتحدة في كراتشي، باكستان.

وكان القنصل الأميركي العام السابق في إقليم كوردستان، إروين هيكس، ودّع في 17 أغسطس آب الجاري، شعب إقليم كوردستان.

مؤكداً حينها، أن العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة تعمّقت وتوسّعت خلال العام الماضي.