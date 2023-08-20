الصحاف لـ كوردستان24: وزير الخارجية التركي سيزور بغداد الأربعاء المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور بغداد يوم الأربعاء المقبل.

وقال الصحاف في تصريح لـ كوردستان24، "سيزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بغداد يوم الأربعاء 23 آب أغسطس 2023، كما سيلتقي فيدان خلال زيارته للعراق بنظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأشار إلى أن "الطرفين سيبحثان العلاقات الثنائية على الصعد كافة بين بغداد وأنقرة، وسيجري أيضاً بحث القضايا المشتركة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، كذلك مراجعة أهم الفرص المشتركة، وبحث أهم التحديات".

وأكد أنه "سيتم كذلك بحث ملف المياه"، مشدداً على أن "حصص العراق في هذا الأمر هو أمر مطروح للتفاوض والبحث بين البلدين، والجهات القطاعية المشتركة مضافاً إلى وزارة الخارجية العراقية تأخذ دورها في هذا المسار".

وبخصوص انتهاك سيادة العراق من قبل دول الجوار، قال الصحاف، إن "موقف وزارة الخارجية العراقية يتلخص بأن الوزارة دائماً ما تُصدر مواقفها بالإدانة والاستنكار لأي عمل فردي يستهدف سيادة العراق دون التسنيق مع الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية".

وتابع أن "هذه العمليات الانفرادية تؤدي إلى وقوع الخسائر المادية والبشرية"، مبيناً أن "هذه المواضيع كلها سيتم بحثها مع وزير الخارجية التركي" خلال زيارته للعراق.