نيجيرفان بارزاني يلتقي وفداً عسكرياً رفيع المستوى للتحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، وفداً عسكرياً رفيع المستوى للتحالف الدولي.

وضم الوفد، القائد السابق للتحالف الدولي ضد داعش، ماثيو ماكفرلين، والقائد الحالي جوول فاول، والقنصل الأميركي الجديد في إقليم كوردستان مارك سترو، وعددٍ من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين.

وعبّر نيجيرفان بارزاني عن تقدير إقليم كوردستان لجهود الجنرال ماكفرلين، ودوره في قيادة قوات التحالف والمساعدة والدعم الذي يقدمه للعراق وإقليم كوردستان لمحاربة الإرهاب ودحر داعش.

وتمنّى رئيس الإقليم للجنرال ماكفرلين كل الموفقية في مهامه القادمة، مرحّباً في الوقت ذاته بالجنرال فاول، قائداً جديداً للتحالف الدولي في العراق وسوريا.

معرباً عن استعداد إقليم كوردستان لمواصلة التعاون المشترك والوفاء لمهمة التحالف الدولي في القضاء التام على تنظيم داعش.

في غضون ذلك، ناقش المجتمعون آخر المستجدات والخطوات في عملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة وإعادة توحيد قواتها وإنهاء مشاكلها.

وفي هذا الصدد، أعرب الجانبان عن قلقهما من المشاكل والعقبات التي تواجه عملية الإصلاح.

في سياقٍ متصل، تبادل المجتمعون وجهات النظر حول آخر المستجدات بخصوص مكافحة الإرهاب وخطر تنظيم داعش في العراق وسوريا ومهمة التحالف الدولي.

كما اتفق الطرفان على أن داعش لايزال يشكّل تهديداً، وأن العراق وإقليم كوردستان لا يزالان بحاجةٍ إلى دعمٍ مستمر من التحالف الدولي.