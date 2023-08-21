سیاسة

اليابان تستعد لتنفيذ 7 مشاريع جديدة في العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
فوتوشي ماتسوموتو
فوتوشي ماتسوموتو
العراق اليابان فوتوشي ماتسوموتو العراق

أربيل (كوردستان 24)- تستعد اليابان لتنفيذ 7 مشاريع جديدة في العراق، في حال تخصيص الحكومة الاتحادية أموالاً في موازنتها العامة لعام 2024.

وقال السفير الياباني في العراق، فوتوشي ماتسوموتو، إن اليابان خلال العشرين سنة الماضية "قدمت 30 مشروعاً ضخماً في العراق نفذتها شركات يابانية".

مُشيراً إلى وجود 7 مشاريع جديدة قيد التنفيذ، "في حال تخصيص الحكومة العراقية بعض الأموال في موازنتها للسنة المقبلة فسيتم المباشرة بها".

ولفت ماتسوموتو، أن هناك "مشروعين اثنين للعام الحالي، أولها قرض مشروع تطوير مصفاة البصرة، والثاني مشروع تحلية المياه في محافظة المثنى".

في غضون ذلك، أكّد السفير الياباني أن بلاده "تعمل على استمرار دعمها من خلال التمويل المالي والقروض الميسرة جداً".

موضّحاً أن "سداد القروض اليابانية يستمر لمدة 40 عاماً وبفائدة قليلة جداً تصل إلى نحو 0.2 بالمئة"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

 

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