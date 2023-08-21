تربية الاسماك في أحواض مغلقة داخل البحيرات في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- تُعد لحوم الاسماك من الوجبات الغذائية المهمة في كوردستان وهي مطلوبة بشكل كبير، ودفع ذلك أصحاب مشاريع تربية الاسماك لزيادة انتاجهم وحكومة كوردستان على التخطيط لتلبية الحاجة المحلية من الاسماك.

يعتبر مشروع تربية الاسماك في أحواض مغلقة داخل البحيرات طريقة جديدة لتربية الاسماك وتنميتها في كوردستان، حيث يتم وضع الاسماك داخل الاحواض المغلقة في البحيرات وتربيتها بهدف زيادة الانتاج.

آراس رسول وهو صاحب مشروع تربية الاسماك في الاحواض المغلقة، بدأ هذه الطريقة منذ عدة سنوات بأربعة أحواض مغلقة في بحيرة دوكان، وبعد نجاح المشروع واكتسابه خبرة في هذا المجال، تضاعفت عدد أحواضه في تربية الاسماك الى ستة أضعاف، ويقول "انتاجنا له زبائن كثر في القطاع الخاص وتباع بسرعة ولا تبقى في الاسواق".

وأضاف آراس "أسماكنا مميزة جداً وهذا ما يشهد به زبائننا الذيت يأتون الينا من أماكن بعيدة لشراء السمك، ونحن نربي الاسماك في مياه نظيفة جداً ولا نطعمها أي مواد ضارة".

هناك طرق أخرى لانتاج السمك في كوردستان ومنها تربية الاسماك في الاحواض العادية وكذلك أسماك الانهار والبحيرات، وفي السنوات الاخيرة وضعت وزارة الزراعة في حكومة كوردستان مئات الالاف من الاسماك الصغيرة داخل البحيرات وسهلت على أصحاب مشاريع احواض السمك انتاج المزيد من الاسماك.

وقال بروا اسماعيل مدير قسم الثروة السمكية لكوردستان24 "هناك نوعان من الاسماك في كوردستان، أسماك المياه الباردة وأسماك المياه الدافئة، والاكثر تطوراً هو سمك الكارب والسلمون في المياه الباردة".

هناك طلب كبير على لحوم الاسماك من قبل المواطنين في كوردستان، وتغطي الاسماك المحلية ما بين 60 – 65% من الاحتياجات المحلية، ويتم استيراد الباقي بطرق مختلفة، وتخطط حكومة كوردستان لتطوير وتنمية مشاريع الثروة السمكية لتلبية الاحتياجات المحلية.