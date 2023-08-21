في 10 أيام.. أثرياء العالم يخسرون أكثر من 82 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- خسر أغنى 10 أشخاص في العالم أكثر من 82 مليار دولار من ثرواتهم خلال 10 أيام، بسبب موجة التراجعات الأخيرة التي ضربت أسواق الأسهم.

وضرب التراجع المؤشرات بقوة، حيث فقد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك وحده 24 مليار دولار من الثروة خلال الجلسات الأخيرة.

جاءت تلك التراجعات، على خلفية محضر اجتماع الفيدرالي بوجود المزيد من زيادات أسعار الفائدة، وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من جانب وكالة "فيتش".

في وقتٍ جاء زميله في القائمة الفرنسي، برنارد أرنو، في المرتبة الثانية كصاحب أكبر خسارة في القائمة بواقع 14 مليار دولار.

بينما كان الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" الثالث من حيث قيمة الخسائر، والتي بلغت 11 مليار دولار، وفق موقع (العربية).

ويعزو ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسهم "ميتا بلاتفورمز" منذ بداية العام، إذ يرى الكثيرون أن قرار الفيدرالي حفَز من عملية التصحيح بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات.

الشريك المؤسس لـ "أمازون"، جيف بيزوس، طالته الخسائر أيضاً، حيث خسر 7 مليارات دولار خلال الجلسات العشر الأخيرة.

بينما خسر 4 مليارديرات 4 مليارات دولار لكل منهم وهم؛ وارن بافيت، ولاري بيغ، وستيف بالمر، وسيرجي برين.