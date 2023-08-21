اقتصاد

في 10 أيام.. أثرياء العالم يخسرون أكثر من 82 مليار دولار

author_image Kurdistan24 اربیل
تعبيرية
تعبيرية
العالم ثروات أموال أسهم

أربيل (كوردستان 24)- خسر أغنى 10 أشخاص في العالم أكثر من 82 مليار دولار من ثرواتهم خلال 10 أيام، بسبب موجة التراجعات الأخيرة التي ضربت أسواق الأسهم.

وضرب التراجع المؤشرات بقوة، حيث فقد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك وحده 24 مليار دولار من الثروة خلال الجلسات الأخيرة.

جاءت تلك التراجعات، على خلفية محضر اجتماع الفيدرالي بوجود المزيد من زيادات أسعار الفائدة، وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من جانب وكالة "فيتش".

في وقتٍ جاء زميله في القائمة الفرنسي، برنارد أرنو، في المرتبة الثانية كصاحب أكبر خسارة في القائمة بواقع 14 مليار دولار.

بينما كان الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" الثالث من حيث قيمة الخسائر، والتي بلغت 11 مليار دولار، وفق موقع (العربية).

ويعزو ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسهم "ميتا بلاتفورمز" منذ بداية العام، إذ يرى الكثيرون أن قرار الفيدرالي حفَز من عملية التصحيح بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات.

الشريك المؤسس لـ "أمازون"، جيف بيزوس، طالته الخسائر أيضاً، حيث خسر 7 مليارات دولار خلال الجلسات العشر الأخيرة.

بينما خسر 4 مليارديرات 4 مليارات دولار لكل منهم وهم؛ وارن بافيت، ولاري بيغ، وستيف بالمر، وسيرجي برين.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف