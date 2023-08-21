أمن

ضبط 6 كيلو غرامات من المخدرات في السليمانية وتوقيف 5 متّهمين

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عن الموقع الرسمي للأسايش
عن الموقع الرسمي للأسايش
کوردستان مخدرات الماريجوانا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أسايش السليمانية عن ضبط كمية من المواد المخدّرة، وتوقيف خمسة أشخاص بتهمة تعاطي المخدّرات والاتجار بها.

وقالت الأسايش في بيانٍ لها، اليوم الاثنين: "تمكّنت أسايش رابرين بعد حصولها على معلومات، وبقرارٍ من قاضي التحقيق، من ضبط 6 كيلو غرامات من مخدرات (الماريجوانا والشيشه)، وتوقيف 5 أشخاص في السليمانية وإدارة رابرين المستقلة بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار يها".

والموقوفون هم:

( آ، ڕ، س ) مواليد 1969

( ئ، ن، ی ) مواليد  1983

( آ، ق، آ ) مواليد 1985

( ه، ن، ح ) مواليد  1994

( ئ، ن، ن ) مواليد  1996

وأضاف بيان أسايش السليمانية، أن الأشخاص الخمسة، أوقِفوا بموجب المواد 25 و 26 و 30 من قانون العقوبات.

 

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