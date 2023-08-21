سیاسة

حكومة كوردستان تصدر توضيحاً بشأن قروض الزواج والسكن

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بيشوا هوراماني
بيشوا هوراماني
کوردستان هيمن هوراماني قروض الزواج

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن قروض الزواج والسكن لمواطني الإقليم وآلية استردادها.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، إن آلية تسديد قروض الزواج والسكن المترتبة على المواطنين "ستتغيّر" مراعاةً لظروفهم المالية.

وأضاف: "تعتزم حكومة إقليم كوردستان تجنّب الضغط والعبء على مواطني الإقليم، وذلك بتغيير الآلية السابقة لتسديد المبالغ بحيث تكون لصالح المواطنين".

وكان هوراماني أكّد لـ كوردستان 24، إنه بأمرٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تم توقيف قرار استرداد قروض الزواج والسكن من المواطنين، بشكلٍ مؤقّت.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من زيارةٍ أجراها الرئيس مسعود بارزاني إلى دهوك التقى خلالها بأهالي المدينة، ووعد بتلبية مطالبهم، من بينها تعليق استرداد قروض الزواج والسكن.

 

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