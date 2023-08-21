زيلينسكي: "واثقون من أنّ روسيا ستخسر هذه الحرب"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي خلال زيارة إلى كوبنهاغن اليوم الإثنين، أنّه "واثق" من أنّ روسيا ستخسر الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي "اليوم نحن واثقون من أنّ روسيا ستخسر هذه الحرب... أنا على ثقة من أنّنا سننتصر لأنّ الحقيقة إلى جانبنا". وقوبل خطابه بهتافات حشود كبيرة من الدنماركيين الذين لوّحوا بأعلام أوكرانية.

وأدلى زيلينسكي بتصريحاته غداة إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزوّدان كييف بمقاتلات "إف-16" أميركية الصنع لتعزيز قدراتها الجوية فيما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد ضدّ القوات الروسية في الشرق.

وأضاف الرئيس الأوكراني "الأهمّ هو ما نثبته بنصرنا وتعاوننا (...) معًا، نؤكّد أنّ للحياة قيمة وأنّ الناس مهمّون. الحرية مهمة وأوروبا مهمة".

وتابع "سيكون نصرًا مشتركًا. نصر الحقيقة والديموقراطية ونصر شعبنا وأممنا".

وخلال زيارة أجراها الرئيس الأوكراني الأحد للدنمارك، قالت رئيسة الوزراء ميتي فيريديريكسن إنّ بلدها سيرسل 19 مقاتلة من طراز "إف-16"، ستّ منها بحلول نهاية هذا العام وثمانٍ العام المقبل وخمس في العام 2025.

وحذّر السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين الإثنين من أنّ قرار كوبنهاغن يشكّل "تصعيدًا" للنزاع.