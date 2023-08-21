البيشمركة والجيش العراقي ينفذان عملية مشتركة ضد الإرهابيين

أربيل (كوردستان 24)- نفذ لواء المشاة 22 التابع لوزارة البيشمركة، بمشاركة اللواء 31 الفرقة 8 من الجيش العراقي، عملية مشتركة ضد الإرهابيين في منطقة (قره حسن - ليلان).

وذكر بيان صادر عن وزارة البيشمركة، تلقت كوردستان24 نسخة منه، أنه "بهدف استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، نفذ لواء المشاة 22 التابع لوزارة البيشمركة صباح يوم 20 آب 2023، عملية بحث وتفتيش في منطقة (قره حسن - ليلان) بمشاركة الجيش العراقي وعلى محورين".

وأشار إلى أنه "شاركت في المحور الأول جميع وحدات لواء المشاة 22 التابع لوزارة البيشمركة وغطى قرى (جبل بور - جمى زنكنة - الشقلاخ كون - خضر بك) ضمن قاطع المسؤولية".

كما شارك في المحور الثاني، بحسب البيان، "اللواء 31 فرقة 8 من الجيش العراقي"، مبيناً أن "العملية بدأت من سد شيرين باتجاه مرتفعات جبل بور إلى طريق كركوك - السليمانية".

وأكد البيان أن "العملية استمرت لمدة سبع ساعات، تم خلالها بحث وتفتيش المنطقة بأكملها، والتي يشتبه بوجود إرهابيي داعش فيها".