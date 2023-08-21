وزارة التربية تُصدر تقويم الموسم الدراسي 2023-2024

أربيل (كوردستان 24)- نشرت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 21 آب أغسطس 2023، تقويم الموسم الدراسي 2023-2024، حيث سيكون يوم 13 من شهر أيلول سبتمبر هو اليوم الأول من العام الدراسي.

وبحسب التقويم المدرسي، سيخصص الأسبوع الأول للإعداد والتوجيه لبدء الدراسة.

وفي الوقت نفسه، يستند التقويم المدرسي إلى قرار سابق لوزارة التربية والتعليم، بأن أيام السبت عطلة رسمية في مراكز التعليم، وستكون هناك خمسة أيام في الأسبوع للدراسة.

ويبدأ الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول في 17 سبتمبر 2023، وستعقد الامتحانات النهائية في الفترة من 3 إلى 15 كانون الثاني 2024.

ويبلغ إجمالي عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول 83 يوما وبعد الانتهاء من الامتحانات (16 إلى 20 كانون الثاني 2024) ستكون عطلة الفصل الدراسي الأول.

فيما يتعلق بالفصل الدراسي الثاني، وبحسب ما ورد في تقويم وزارة التربية والتعليم أن يوم (21 كانون الثاني 2024) سيكون أول أيام الدراسة وستجري الامتحانات في الفترة من 14 إلى 23 أيار مايو 2024.

وتجري الجولة الأولى من الامتحانات العامة للصف الثاني عشر الثانوي (علمي وأدبي ومهني)، في 3 حزيران وحتى الأول من تموز، والدور الثاني في الفترة من 4 آب أغسطس إلى 12 من الشهر نفسه.

سيكون إجمالي عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني (2023-2024) 81 يوما حسب التقويم، وفي الفترة ما بين 14 إلى 25 نيسان أبريل 2024 ستعقد الامتحانات في نهاية الفصل الدراسي الثاني لكل من الصفين التاسع والثاني عشر في المرحلة الثانوية.

وفيما يتعلق بعطلة شهر آذار مارس، أوضح التقويم الدراسي لوزارة التربية والتعليم أنه ستكون الأيام (5 و 11 و 14 و 20 إلى 23) أيام عطل رسمية في المراكز الدراسية.