بينهم علماء دين ووجهاء وحرفيون.. الرئيس بارزاني يلتقي بممثلين عن شرائح دهوك

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس بارزاني، مساء اليوم الاثنين 21 آب 2023، في مدينة دهوك، بممثلين عن شرائح المجتمع بينهم علماء دين ووجهاء وحرفيون.

وخلال اللقاء، ألقى الرئيس بارزاني كلمة أمام الحضور، وفي بداية حديثه سلط الضوء على الوضع السياسي في إقليم كوردستان.

وأكد الرئيس بارزاني أنه "عمل دائماً من أجل وحدة الصف بين الأطراف السياسية" في إقليم كوردستان، مشدداً على أن "الوحدة هي الأساس لتحقيق النجاح والانتصار، لكن الشرط الأساسي للوحدة، هو إيمان جميع الأطراف بحرية شعب كوردستان وقضيته المشروعة".

وأشار الرئيس بارزاني إلى "تاريخ محاولات القضاء وتهميش شعب كوردستان من جانب الدولة العراقية في القرن المنصرم"، مبيناً أنه "بعد العام 2003 كانت هناك فرصة جديدة لمعالجة المشاكل على أساس الشراكة والتوازن والتوافق، والالتزام بالدستور، لكن ما يدعو للأسف، هو أنه لحد الآن لا يتم احترام الدستور والاتفاقيات، ومن خلال اللعب بالقوانين، هناك بعض المحاولات لإضعاف أو القضاء على إقليم كوردستان".

وتابع: "لقد ولى ذلك اليوم الذي يستطيع فيه شخصٌ ما العمل للقضاء على كيان إقليم كوردستان، والذي هو نتاج نضال شعب كوردستان".

وأوضح أنه "ينبغي على شعب كوردستان أن يعتمد على نفسه وقدراته، ولهذا الغرض وضعت حكومة الإقليم برنامجاً لتنويع مصادر الدخل في إقليم كوردستان، وتوفير فرص عمل للشباب".

وخلال كلمته، تطرق الرئيس بارزاني إلى "موجة العداء التي تهدف إلى نشر اليأس، وإضعاف الشعور الوطني، فضلاً عن خطر انتشار المواد المخدرة بين الناس".

وفي هذا الصدد، دعا الرئيس بارزاني "علماء الدين والمعلمين إلى العمل على نشر الوعي القومي والوطني، وتعميق مبادئ التعايش السياسي والديني والاجتماعي والتدين الحقيقي، ومواجهة الفكر المتطرف".

وفي نهاية اللقاء، فُتح المجال للحضور لطرح الأسئلة والتعليقات، حيث قدّم الرئيس بارزاني الإجابات والإيضاحات اللازمة للمشاركين.