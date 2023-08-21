كوردستان24 تحظى بأعلى نسب مشاهدة في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في استطلاع للرأي، انتزعت مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام المركز الأول على مستوى إقليم كوردستان من حيث نسب المشاهدة، كما أنها تعتبر مصدراً رئيسياً لتتبع الأخبار على شاشات التلفاز.

وبحسب مسح أجرته منظمة "راما اجينسي" في 13 مدينة ومنطقة في إقليم كوردستان، وشارك فيه 5 آلاف شخص من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية والسياسية والاجتماعية، بخصوص الساعات المهمة التي يتابع فيها المواطنون النشرات الإخبارية، أتت مؤسسة كوردستان24 في المقدمة من حيث نسب المشاهدة وعدد المتابعين.

منظمة "راما اجينسي"، ومقرها أربيل، أجرت مسحاً للوسائط والبرامج الأكثر مشاهدة في إقليم كوردستان، وفيه حازت مؤسسة كوردستان24، في الساعة 13 بـ 2.6% والساعة 14 بـ 2.7% والساعة 23 بـ 11.1% على المركز الأول باعتبارها أكثر القنوات مشاهدة، بينما أتت في الساعة 20 بـ 19.4% كثاني أكثر القنوات مشاهدة.

وبحسب بيانات المنظمة، فإنه شارك في الاستطلاع 4 آلاف و932 شخصاً، 58.3 بالمئة منهم من الذكور، و41.7 بالمئة منهم من الإناث.

من حيث المشاركة، فإن معظم الذين صوتوا لأخبار وبرامج كوردستان24 حاصلون على شهادات أكاديمية، ومن هذه الناحية تقدمت كوردستان24 على باقي القنوات، بحيث أن 28.6 بالمئة من المصوتين يحملون إجازة دبلوم، و29.7 بالمئة يحملون إجازة جامعية (بكالوريوس)، و6.9 بالمئة يحملون إجازتي الماجستير والدكتوراه.

هذا يدل على أن الأخبار والمعلومات التي تبثها مؤسسة كوردستان24 للمشاهدين، تشكل موضع ثقة لدى الأكاديميين وعموم المواطنين، لأنه وفقاً لأرقام الاستطلاع فإن نسبة 61.2 بالمئة من المتابعين لكوردستان24 هم أشخاص أكاديميون، بينما 38.8 هم مواطنون عاديون.

وبحسب الاستطلاع، فإن مؤسسة كوردستان24 تحظى بأعلى نسب مشاهدة بنسبة 17.3 بالمئة على مستوى القنوات الإخبارية في الساعة التاسعة مساء، عندما يتم بث برنامج "باسی رۆژ" (حدث اليوم) في معظم ليالي الأسبوع.

أيضاً في الساعتين (22 و23) عندما يتم بث النشرتين الإخباريتين الكُرمانجية و "دواهەواڵ" (آخر خبر)، فإن مؤسسة كوردستان24 تحظى بأكبر عدد من نسب المشاهدة على مستوى القنوات الإخبارية في إقليم كوردستان.

وتأسست مؤسسة كوردستان 24 في أواخر عام 2015، ولها قناة تلفزيونية فضائية وإذاعة، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر تقارير وأخباراً بخمس لغات، ومنها العربية.

ولكوردستان 24، مكاتب ومراسلون في كافة أجزاء كوردستان فضلاً عن بغداد وأنقرة وإسطنبول وواشنطن بالإضافة إلى موسكو ودول أوروبية.

وتبنت "كوردستان 24" منذ انطلاقتها، شعار "شاهدنا.. كي ترى نفسك" في معظم منصاتها الالكترونية وفي التلفزيون والراديو.