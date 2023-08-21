صحة كوردستان تؤكد الاستمرار في اجراءاتها العقابية بحق متهمين بتعنيف رضيع

أربيل (كوردستان 24)- اكدت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاثنين 21 آب أغسطس 2023، الاستمرار في اجراءاتها العقابية بحق المتهمين بتعنيف طفل حديث الولادة بأحد المستشفيات الخاصة في اربيل.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "بعد الاجراءات التي اعلنتها الوزارة حاولت ادارة المستشفى تشويه الوقائع وتغيير مسار التحقيقات بدلا من الالتزام بالقرارات و تقديم الاعتذار".

وأكد ان "تشكيل اللجان التحقيقية هي من المهام الحصرية لوزارة الصحة و لا يحق للمستشفى تشكيل أي لجنة".

وشددت الوزارة على انها ستستمر في إجراءاتها وتشكيل لجنة للتحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم أمس الأحد، سلسلة إجراءات عقابية بحق مستشفى اربيل الدولي بعد انتشار مقطع مصور يظهر تعنيف طفلة حديثة الولادة في قسم (الخدج) من قبل ممرضتين.