فيان صبري: حكومة الإقليم أبدت استعدادها تسليم بغداد 400 ألف برميل من النفط يومياً

أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، اليوم الاثنين، أن حكومة إقليم كوردستان أبدت استعدادها تسليم بغداد 400 ألف برميل من النفط يومياً.

وقالت فيان صبري في مقابلة مع كوردستان24، إن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها تجاه بغداد، لكن الحكومة الاتحادية لم تفي بعد بالتزاماتها تجاه الإقليم".

وأشارت إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تسلم بغداد يومياً 85 ألف برميل من النفط"، مؤكدة أن "حكومة الإقليم مستعدة لتسليم المزيد من النفط، وهي بانتظار إجراءات بغداد".

وبشأن الإيرادات غير النفطية، قالت صبري، "إلى الآن لم يتم عقد أي اتفاق بخصوص الإيرادات غير النفطية"، مشيرة إلى أن "مسألة الإيرادات غير النفطية من جهتنا واضحة، لكنها غير واضحة من طرف الحكومة الاتحادية".

وأوضحت أن "حكومة إقليم كوردستان مستعدة للإيفاء بالتزاماتها بخصوص الإيرادات النفطية، وننتظر من بغداد اتخاذ إجراءات في كيفية تسليم الإيرادات غير النفطية".

وبخصوص رواتب موظفي إقليم كوردستان، قالت فيان صبري، "يجب إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان مثل رواتب باقي المدن العراقية، ولا يجوز ربط مسألة الرواتب بباقي القضايا".

وكانت الحكومة الاتحادية أرسلت في الـ 2 من أغسطس آب الجاري، مبلغ 598 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، قيمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر يونيو حزيران، فيما لم تُرسل رواتب شهر يوليو تموز الماضي.

وكانت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نرمين معروف، أكّدت في حديث سابق لـ كوردستان 24، أن بغداد سترسل كامل حصة إقليم كوردستان المحدد في قانون الموازنة العامة والبالغ نحو 1.25 تريليون دينار.

وأضافت أنه "بحسب قانون الموازنة، على الحكومة الاتحادية صرف حصة إقليم كوردستان مع رواتب الموظفين بين 18 و25 من شهر أغسطس آب الجاري".

ووفقاً لتعليمات تنفيذ قانون الموازنة العراقية المنشور في صحيفة الوقائع الرسمية في الـ 7 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، فإن العمل بالقانون يجب أن يبدأ اعتباراً من الأول من يناير كانون الثاني 2023.

وفي 12 حزيران الماضي، أقرّ مجلس النواب العراقي قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بقيمة نفقات بلغت 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام، أما حصة إقليم كوردستان فتبلغ 12,67 بالمئة.