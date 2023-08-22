شاهد| ملاكمٌ عربي يعتدي على حارق نسخةٍ من القرآن في أحد شوارع السويد

أربيل (كوردستان 24)- تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهِر ملاكماً عربياً يوجّه لكماتٍ وركلاتٍ للمدعو، سلوان موميكا، الذي ذاع صيته مؤخّراً بعد إحراقه صفحاتٍ لنسخةٍ من المصحف.

ويظهر في الفيديو، الذي تابعته كوردستان 24، الملاكم وهو يطلب من موميكا توجيه لكمات إليه، لكن الأخير يحذّره من عواقب الاعتداء عليه، قبل أن يفرّ هارباً على وقع ضحكات أشخاصٍ موجودين في المكان.

ولم تتأكد كوردستان 24، من مكان وتاريخ وقوع الحادثة ولا من جنسية الملاكم، لكن صفحاتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها وقعت في أحد شوارع مدينة سويدية، وأن الملاكم عراقي الجنسية، بناءً على لهجته خلال مخاطبته لـ موميكا.

وسلون موميكا (37 عاماً)، لاجئٌ عراقي مقيم في السويد، يصف نفسه بإنه "عراقي ليبرالي علماني ملحد، ومعارض للحكومة والنظام العراقي، أسس وترأس حزب الاتحاد السرياني بين عامي 2014 -2018.

وبعد اجتياح تنظيم داعش محافظة نينوى ومدنٍ عراقية أخرى عام 2014، انضمّ إلى فصيل "بابليون" المسلح والذي يقوده ريان الكلداني المدرج على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2019.

قبل أن ينشق عنه إثر خلافات نشبت بينه وبين بعض قيادات الفصيل، ويشكل "كتائب روح الله عيسى بن مريم"، المنضوية تحت "كتائب الإمام" بزعامة شبل الزيدي، المتهم من قبل وزارة الخزانة الأميركية بتنفيذ نشاطات تجارية في العراق لصالح إيران عام 2018.

وُلِد موميكا في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى ذي الغالبية المسيحية السريانية، وانتقل بعد إنهاء دراسته الابتدائية مع عائلته إلى مدينة بغداد، قبل أن ينتقلوا جميعاً إلى مدينة أربيل بإقليم كوردستان.

يعيش والد سلوان موميكا "صباح متى" في ألمانيا، وبحسب ما أورده تقريرٌ لـ بي بي سي، أعلن قبل حادثة حرق المصحف بنحو ثلاثة أشهر، براءته من ابنه بسبب مشاكل أسرية.