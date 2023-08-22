قبرص تُنقِذ 115 مهاجراً سورياً في المتوسط خلال 3 أيام الماضية

أربيل (كوردستان 24)- أنقذت السلطات القبرصية 115 مهاجراً سورياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد غرف قواربهم، خلال محاولتهم الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر المتوسط.

وقالت السلطات المحلية إن الشرطة القبرصية أنقذت أمس الاثنين، 18 مهاجراً سورياً، كانوا قد أبحروا من طرطوس بسوريا، ونُقِلوا إلى مركز استقبال على الأطراف الغربية للعاصمة نيقوسيا.

وذكرت الشرطة أن رجلاً (23 عاماً) اعتُقِل للاشتباه في تسهيله دخولهم غير القانوني.

يأتي ذلك، بعد نجاح الشرطة في إنقاذ 97 مهاجراً سورياً آخراً كانوا على متن قاربين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضافت الشرطة أنها اعترضت، يوم الأحد، زورقاً يقل 57 رجلاً وست نساء و23 طفلاً، على بعد 22.5 كيلومتراً قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

ونُقِل المهاجرون الـ 86 الذين انطلقوا من لبنان إلى الشاطئ على متن سفينة دورية تابعة للشرطة، ثم إلى مركز استقبال، وفق وكالة أسوشيتدبرس.

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، وإنهم يواجهون اتهامات بتسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين.

واعترضت الشرطة، السبت الماضي، زورقاً صغيراً آخر على متنه أحد عشر مهاجراً على بعد 9.6 كيلومترات من الطرف الجنوبي الشرقي لقبرص.

وذكرت الشرطة أن الرجال العشرة وقاصراً واحداً غادروا لبنان على متن زورق، كما اعتُقِل ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 31-47 عاماً.

وكانت الداخلية القبرصية قد رصدت تزايداً في عدد المهاجرين السوريين الوافدين بحراً في الأشهر الأخيرة، رغم انخفاض طلبات اللجوء بشكل كبير نتيجة الإجراءات الحكومية لردع الوافدين، خاصة من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

وبحسب إحصاءات رسمية، بلغ إجمالي عدد طلبات اللجوء خلال شهري (يونيو حزيران) و(يوليو تموز) الماضيين 1285 طلباً، ما يعادل أقل من الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.