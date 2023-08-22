وزير الخارجية التركي يزور بغداد اليوم ومن ثم أربیل ويلتقي رئيس الحكومة مسرور بارزاني

أربیل (كوردستان 24) - يصل وزير الخارجيَّة التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء، إلى بغداد في زيارة رسميَّة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف في بيان تابعته كوردستان24 إن "وزير الخارجية التركي يصل اليوم الى بغداد في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".

وأشار إلى أن "الطرفين سيبحثان العلاقات الثنائية على الصعد كافة بين بغداد وأنقرة، وسيجري أيضاً بحث القضايا المشتركة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، كذلك مراجعة أهم الفرص المشتركة، وبحث أهم التحديات".

وأكد أنه "سيتم كذلك بحث ملف المياه"، مشدداً على أن "حصص العراق في هذا الأمر هو أمر مطروح للتفاوض والبحث بين البلدين، والجهات القطاعية المشتركة مضافاً إلى وزارة الخارجية العراقية تأخذ دورها في هذا المسار".

ومن المقرر أن یزور وزیر الخارجیة التركي إقليم كوردستان أيضا بعد بغداد ويلتقي بكبار المسؤولين في كوردستان .

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، أعلن الأحد، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور إقليم كوردستان خلال هذا الأسبوع.

وكتب بيشوا هوراماني على حسابه الرسمي في موقع "الفيسبوك"، "خلال هذا الأسبوع، سيزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف أن فيدان "سيجتمع في أربيل برئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني".