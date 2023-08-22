سيدةٌ تضع مولودها خلال تقديمها امتحانات المرحلة الثانوية ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- وضعت سيدة عراقية مولودها صباح اليوم الثلاثاء، خلال تقديمها امتحانات الدور الثاني للمرحلة الثانوية في منطقة الرصافة بالعاصمة بغداد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، بولادة "طفل داخل قاعة امتحانية في تربية الرصافة الثالثة، أثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني".

وقال في بيانٍ له، صباح اليوم الثلاثاء: تُبارك هذه الولادة الميمونة، داعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته، مثنين على كوادرنا التربوية التي استنفرت انسانياً من مدير للتربية المديرية والاشراف وادارة المركز الامتحاني بتقديم المساعدة وتسهيل الولادة.