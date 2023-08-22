قصفٌ إسرائيلي قرب دمشق يُسفر عن إصابة جنديٍ سوري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات السورية إصابة أحد جنودها جراء غارةٍ جوية نفّذتها طائرات إسرائيلية في وقتٍ متأخر من مساء الاثنين، على محيط العاصمة دمشق.

وقالت وكالة سانا السورية الرسمية، نقلاً عن مصدرٍ عسكري، إن إسرائيل قصفت محيط مدينة دمشق "بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان".

وأضافت سانا، نقلاً عن المصدر ذاته، أن القصف تسبب بـ "إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت وسائل إعلامٍ سوريّة رسمية أكدت في وقتٍ سابق، تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهدافٍ في محيط دمشق وصفتها بـ "المعادية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف "صواريخ إسرائيلية ما لا يقل عن 3 مواقع لقوات النظام تتواجد ضمنها مستودعات ومواقع عسكرية لحزب الله أو ميليشيات إيرانية".

وأشار المرصد (ومقره في بريطانيا) إلى أن "اثنين منها استهدفت محيط الكسوة بريف دمشق" أما الموقع الثالث فيوجد في "المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق".

ولم يؤكّد المرصد وقوع خسائر بشرية.

وكان أربعة عسكريين سوريين ومقاتلان مواليان لإيران، لقوا مصرعهم الاسبوع الفائت، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في محيط دمشق، بينها منطقة الكسوة.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية على مناطق متفرّقة من سوريا، طالت مواقع للجيش السوري النظامي وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ولم تعترف إسرائيل بتنفيذ معظمها، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وتشهد سوريا منذ عام 2011، نزاعاً دامياً تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.