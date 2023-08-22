ترامب سيسلم نفسه للسلطات الأميركية تفادياً لاعتقاله بالإجبار

أربيل (كوردستان24) - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه يعتزم تسليم نفسه في أتلانتا يوم الخميس القادم، 24 أغسطس/آب 2023، فيما يتعلق بلائحة الاتهام الصادرة بحقه حول قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.

ترامب وعلى منصته "تروث سوشال"، قال: "سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا يوم الخميس ليتم القبض علي"، ووصف لائحة الاتهام بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه.

من جانبها، أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأميركية، في وقت سابق، أن ترامب يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا يوم الخميس.

ذكرت الشبكة أن ذلك اليوم تم تحديده من خلال مفاوضات بين محامي ترامب، ومكتب المدعية العامة لمقاطعة فولتون، أمس الإثنين، بشأن اتفاق مكتوب بين الجانبين يتضمن التزامات على الرئيس السابق وشروط الإفراج عنه.

بحسب الاتفاق الذي وقعه محامو ترامب والمدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، سيتحتم على ترامب سداد 200 ألف دولار أو مصادرة المبلغ من أمواله في حالة عدم التزامه ببنود الاتفاق..

كما سيواجه ترامب بموجب الاتفاق أوامر بعدم إرسال رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ينتظر المحاكمة في جورجيا بتهمة محاولة إلغاء خسارته في انتخابات 2020

من جانبه، قال مكتب قائد الشرطة المحلي، إنه عندما يسلم ترامب نفسه سيكون هناك "إغلاق صارم" للمنطقة المحيطة بالسجن الواقع في شارع رايس.

وفي لائحة اتهام من 98 صفحة في جورجيا، تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، وُجهت إلى ترامب و18 متهماً آخرين 41 تهمة جنائية إجمالاً، فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.

شهدت قضية جورجيا إصدار رابع لائحة اتهام لترامب، إذ يواجه الرئيس السابق محاكمة في ولاية نيويورك، في مارس/آذار، تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ومحاكمة اتحادية، في مايو/أيار، بفلوريدا تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية.

ترامب متهم أيضاً في محكمة اتحادية بواشنطن، بالسعي بشكل غير قانوني لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، وطلب المستشار الخاص جاك سميث إجراء المحاكمة، في يناير/كانون الثاني المقبل، ولكن لم يتم تحديد موعد بعد.

بدوره دفع ترامب ببراءته في جميع القضايا الجنائية، وقد يقضي معظم وقته العام المقبل في المحاكم.

يأتي هذا فيما يُعد ترامب الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في عام 2024، ووجهت الاتهامات إليه وإلى المتهمين الآخرين، في 14 أغسطس/آب 2023، وأمهلتهم ويليس حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة لتسليم أنفسهم أو مواجهة الاعتقال

سيأتي استسلام ترامب المزمع يوم الخميس المقبل، بعد يوم من أول مناظرة رئاسية للجمهوريين، والتي لا ينوي الرئيس السابق حضورها.