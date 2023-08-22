صادرات إيران إلى العراق تسجّل ارتفاعاً بنسبة 23 بالمائة عن العام الماضي

أربيل (كوردستان 24)- سجّلت إيران تزايداً في حجم بضائعها المصدّرة إلى العراق بنسبة 23% خلال 4 أشهر الماضية، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح مدير مكتب الشؤون العربية والإفريقية بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرزاد بيلتن، أن الصادرات الإيرانية إلى العراق"خلال 4 أشهر من العام الحالي، بلغت 2.9 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 23%".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية، عن فرزاد بيلتن، قوله "خلال الفترة المذكورة بلغت واردات إيران من العراق نحو 66 مليون دولار، أي انخفض بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وتوقّع بيلتن أن تصل صادرات إيران إلى العراق مع نهاية عام 2023 الجاري، إلى 10.5 مليار دولار".

في غضون ذلك، أشار بيلتن، إلى أن بلاده صدّرت الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة من العام، بنحو 620 مليون دولار، والحديد والصلب بـ 350 مليون دولار، وكلنكر الأسمنت 50 مليون دولار، والطماطم بنحو 70 مليون دولار، والبيض بقيمة 60 مليون دولار والركاز بـ 30 مليون دولار".

وحول تصدير المنتجات الزراعية، أضاف: "بلغت حصة المنتجات الزراعية نحو 350 مليون دولار، أي نحو 10% من إجمالي صادرات البلاد إلى السوق المذكورة".