انطلاق معرض اربيل الدولي للاستثمار والعقارات بمشاركة 250  شركة محلية وعالمية من 16 دولة

أربیل (كوردستان24)- إنطلقت فعاليات معرض اربيل الدولي الرابع للاستثمار والعقارات اليوم الثلاثاء، بمشاركة العشرات من الشركات المحلية والاجنبية.

وقال مراسل كوردستان 24 الذي حضر المعرض ان نحو 250 شركة محلية واجنبية من 16 دولة شاركت في المعرض الذي بدأ اليوم الثلاثاء ويستمر ولغاية 25 من الشهر الجاري .

وفي كلمة له خلال حفل انطلاق فعاليات معرض اربيل الدولي للعقارات بنسخته الرابعة قال رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، "لقد شهد الاستثمار العقاري في اقليم كوردستان تقدما جيدا جدا في السنوات القليلة الماضية ومنذ بداية تأسيس هيئة الاستثمار ولغاية اليوم طرأ تغيير كبير على قطاع الاستثمار السكني في إقليم كوردستان وتغير مظهر المدن".

ووفقا لرئيس لجنة الاستثمار، فإن تطوير القطاع السكني في العملية الاستثمارية "ساعد على تطوير وتغيير القطاعات الاستثمارية الأخرى في إقليم كوردستان"، مردفا بالقول "اليوم، نحن كإقليم كوردستان نستطيع الاعتماد على أنفسنا بطرق عديدة، خاصة في مجال البناء".

وعن إنتاج حديد التسليح المستخدم في البناء قال محمد شكري "الآن لدينا العديد من المصانع في اقليم كوردستان، وهي تسد الاحتياجات المحلية ونستطيع تسويق المنتج الى باقي مناطق العراق وتصديره إلى دول الإقليم وبجودة عالية، وكذلك الأسمنت لدينا عدد من المصانع لها القدرة على التصدير وبذات الجودة التي يتمتع بها حديد التسليح".

وعلى هامش المعرض ايضا عقد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان مؤتمرا صحفيا حضرته كوردستان 24 ، قال فيه إن "نسبة الاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان تبلغ 20% ، ونحاول زيادتها الى أكثر من 50% لأننا نريد زيادة الرأس المال الأجنبي في الإقليم في مختلف المجالات".

