رئيس إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الهندي الجديد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 22 آب أغسطس 2023، القنصل العام الهندي الجديد في إقليم كوردستان، مادان غوبال، والوفد المرافق له.

وإلى جانب الترحيب بقدومه، أبدى رئيس إقليم كوردستان دعمه والجهات المعنية في الإقليم لإنجاح مهام القنصل العام الجديد ولتعزيز علاقات الهند مع إقليم كوردستان.

وأكد نيجيرفان بارزاني، أن الهند دولة يستطيع العراق وإقليم كوردستان الإستفادة من خبراتها وتخصصاتها وتجاربها، وأن هذا يجعل من المهم لإقليم كوردستان أن يولي الاهتمام بعلاقاته مع الهند، وفي هذا السياق، أشار فخامته بصورة خاصة إلى مسألة وجود رحلات جوية مباشرة بين إقليم كوردستان والهند.

من جهته، عبر القنصل العام الهندي الجديد عن سعادته لمباشرته مهامه في إقليم كوردستان مؤكداً على العمل والسعي لتطوير علاقات بلاده مع إقليم كوردستان.