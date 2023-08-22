العثور على 20 جثة جراء حرائق الغابات في اليونان

أربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء 22 آب أغسطس 2023، العثور على 20 جثة محترقة جراء حرائق الغابات التي تلتهم مناطق واسعة بشمال شرق البلاد.

وأفادت سلطات الإطفاء أنه لم ترد أي تقارير بشأن فقدان أشخاص جراء الحرائق وأنه من المحتمل أن تكون الجثث لمهاجرين، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية .

يشار إلى أن اليونان تواجه عددا من حرائق الغابات في مختلف أنحاء البلاد وذلك منذ بداية الموجة الحارة التي تضرب أغلب دول أوروبا.

وتواصل النيران تمدّدها في شمال شرق اليونان وفي جزيرتي إيفيا وكيثنوس وفي منطقة بويتيا (شمال العاصمة)، تؤججها رياح قوية وحرارة تلامس 41 درجة.

واندلع حريق جديد الثلاثاء في قطعة أرض في منطقة أسبروبيرغوس الصناعية في الضاحية الغربية لأثينا، وغطت المنطقة سحابة سوداء. وطلب من سكان المنطقة البقاء في منازلهم فيما أغلقت السلطات بعض الطرق.