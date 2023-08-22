محمود محمد: لجنة فنية ستقوم بزيارة بغداد قريبا لتذليل العقبات أمام حل القضايا العالقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، اليوم الثلاثاء، ان لجنة فنية من إقليم كوردستان ستقوم بزيارة بغداد قريبا لتذليل العقبات أمام حل القضايا العالقة.

وقال محمود محمد للصحفيين، "لدينا ثلاثة اتفاقات مع الحكومة الاتحادية أولها هو الدستور الذي صغناه سوية كعقد اجتماعي وسياسي لكل العراق ويتضح في بنوده كيفية تعامل الحكومة الاتحادية مع الإقليم، والدستور لازال ساريا وعلى الجميع التقيد به".

وأضاف "اما الاتفاق الثاني فهو مع الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة الاتحادية، أي مع تحالف إدارة الدولة، وفي هذا الاتفاق بنود سياسية واقتصادية ودبلوماسية وإدارية توضح كيفية التعامل بين الإقليم وبغداد وكيفية إدارة البلاد".

وتابع "أما الاتفاق الثالث فهو مع رئيس مجلس الوزراء باسم برنامج عمل الحكومة وفيه عدة بنود توضح كيفية حل كافة القضايا والمشكلات العالقة وكيفية تنفيذ حلول القضايا التي لم يتم استكمال حلولها ولكن للأسف هنالك ذهنية في العراق تعمل على تراكم المشكلات وتأجيل حلها وهو ما ألحق الضرر بالعراق خلال التاريخ وخلق له العديد من المشكلات".

وأكد محمد ان زيارة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى بغداد، كانت على أساس الدستور وعلى أساس نقاط الاتفاق مع تحالف إدارة الدولة وعلى أساس البرنامج الحكومي للسوداني، مشيرا الى ان الوفد قام بتقديم كافة النقاط الخلافية وبنود الاتفاقات التي لم يتم الالتزام بها، بكل شفافية ووضوح "وأكدوا لنا أنهم سيستجيبون لشكاوينا خلال عدة أيام، ولكن مضت فترة دون أن ينفذوا تعهداتهم ومن المقرر أن تتشكل لجنة خلال الأيام المقبلة لوضح حلول لهذه القضايا".

وأشار الى ان لجنة فنية من إقليم كوردستان ستقوم بزيارة بغداد قريبا لتذليل العقبات أمام حل القضايا العالقة.