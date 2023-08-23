حكومة كوردستان تُخفّض استهلاك الكهرباء عبر الدفع المُسبق

أربيل (كوردستان24)- تعمل حكومة إقليم كوردستان على تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال تفعيل نظام الدفع المسبق على مدار 24 ساعة تدريجياً.

يأتي ذلك، في ظل جهود التشكيلة الوزارية التاسعة في الإقليم وسعيها لتوفير الطاقة الكهربائية بشكلٍ مستمر في عموم كوردستان، والقضاء على ضوضاء المولدات والمحافظة على البيئة.

وبلغ عدد مشتركي الدفع المسبق 55 ألفاً، منهم 40 ألفاً ضمن نظام التكلفة العالية، و5000 ضمن نظام التكلفة المنخفضة، و 10 آلاف مشترك تجاري.

وبحسب الموقع الرسمي لحكومة كوردستان، فإن هذا النظام ساهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية من 34 ميكاواط إلى 27 ميكاواط في 19 مدينة سكنية بمحافظة أربيل وحدها.

وأضاف الموقع أنه "من بين 25 ألف مشترك، أُزيلت 7000 مخالفة كهرباء، في ذات الوقت الذي أوقِف 320 مولداً كهربائياً في عموم الإقليم".

واعتبر عضو اللجنة العليا للعدادات الذكية، علي إسماعيل، أن تفعيل نظام الدفع المسبق "سيُخفّض تكلفة الطاقة الكهربائية على المواطنين بنسبة 30% إلى 40%".

وذكر الموقع الرسمي للحكومة، نقلاً عن إسماعيل قوله، "إن الأسعار في الأحياء الشعبية ستبقى على حالها ولن تطرأ عليها أية زيادات".