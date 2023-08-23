سیاسة

وزير الخارجية التركي يصل اليوم إلى أربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
هاكان فيدان
هاكان فيدان
کوردستان هاكان فيدان فؤاد حسين

أربيل (كوردستان 24)- يصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء إلى أربيل، في زيارةٍ من المقرر أن يناقش خلالها مع مسؤولي إقليم كوردستان العديد من القضايا.

يأتي ذلك، ضمن زيارةٍ رسمية بدأها فيدان أمس الثلاثاء إلى العاصمة بغداد، والتقى بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ناقش معه جملة من القضايا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن "وزير الخارجية العراقي وخلال لقاءه بنظيره التركي، اقترح توسيع لجنة المباحثات بين الجانبين لتشمل جميع اللجان القطاعية بين البلدين.

وأضاف، أن "الجانبين أكدا أن إدارة المياه ملف مهم للجانبين ومن الضروري بحثه بعمق وتم بحث الملف الأمني بشكل مفصل بين الجانبين وبحث تعزيز آليات التعاون بشأنه".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف