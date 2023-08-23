وزير الخارجية التركي يصل اليوم إلى أربيل

أربيل (كوردستان 24)- يصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء إلى أربيل، في زيارةٍ من المقرر أن يناقش خلالها مع مسؤولي إقليم كوردستان العديد من القضايا.

يأتي ذلك، ضمن زيارةٍ رسمية بدأها فيدان أمس الثلاثاء إلى العاصمة بغداد، والتقى بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ناقش معه جملة من القضايا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن "وزير الخارجية العراقي وخلال لقاءه بنظيره التركي، اقترح توسيع لجنة المباحثات بين الجانبين لتشمل جميع اللجان القطاعية بين البلدين.

وأضاف، أن "الجانبين أكدا أن إدارة المياه ملف مهم للجانبين ومن الضروري بحثه بعمق وتم بحث الملف الأمني بشكل مفصل بين الجانبين وبحث تعزيز آليات التعاون بشأنه".