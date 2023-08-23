منظمة غير حكومية: 500 طفل ماتوا جوعاً منذ بدء الحرب في السودان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت منظمة "سيف ذا تشيلدرن، أنقذوا الاطفال" في السودان ان ما لا يقل عن 500 طفل ماتوا جوعاً منذ بدء الحرب في السودان خلال أربعة أشهر، موضحاً أن ثلث سكان البلاد كانوا يعانون من الجوع قبل الحرب.

وقال مدير منظمة "سيف ذا تشيلدرن، أنقذوا الاطفال" الغير حكومية عارف نور في السودان في بيان له "ما لا يقل عن 498 طفلا "وربما مئات آخرين" ماتوا جوعا في السودان خلال 4 أشهر من الحرب".

وأشار مدير المنظمة الى أنه "في بلد كان يعاني ثلث سكانه قبل الحرب من الجوع، لم نتخيّل قط رؤية هذا العدد الكبير من الأطفال يموتون جوعا، لكن هذا هو الواقع الجديد في السودان".

وأضاف "المصنع الذي كان ينتج 60 بالمئة من العلاجات الغذائية للأطفال، تعرض للدمار في مايو الماضي بسبب الحرب".

وأوضح عارف نور "هناك خشية من أن يزداد الوضع سوءا، بعد أن اضطُرّت المنظمة إلى التوقف عن علاج "31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية"، بسبب عدم قدرتها على استئناف نشاطها وسط المعارك".

وكانت الحرب في السودان قد بدأت في منتصف نيسان/أبريل الماضي بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتركزت الاشتباكات في يومها الأول في العاصمة الخرطوم وخصوصًا في محيطِ القصر الرئاسي وفي مطار الخرطوم الدولي، لكنها امتدَّت في الأيام اللاحقة لمدن وبلدات أخرى تقعُ في ولايات ثانية وتحديدًا الولاية الشمالية و‌ولايات دارفور (الشمال، والجنوب، والشرق، والغرب).

أكملت الحرب في السودان 4 أشهر، لم يرى فيها الناس سوى الدمار الواسع الذي أصاب مختلف الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية، الأمر الذي دفع ملايين المواطنين نحو أتون الفقر والبطالة.

وزاد العدد التقديري للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد في السودان بوتيرة أسرع من المتوقع إلى 20.3 مليوناً، أو ما يعادل 42 بالمائة من السكان، في الوقت الذي يؤدي فيه الصراع إلى تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، حسبما جاء في "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو عبارة عن شراكة بين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وجماعات أخرى.