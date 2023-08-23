اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم السبت 23 آب/أغسطس 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 152.200 دينار عراقي

100 يورو = 164.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 192.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5600 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3137 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2017 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 485.500 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 425.500 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 365.500 دينار عراقي