سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يستقبل وزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية

بحث الجانبان انتخابات برلمان كوردستان والوضع الداخلي في الإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس الإقليم والوزير البريطاني
رئيس الإقليم والوزير البريطاني
کوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، وزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية، توم توكيندهات، والوفد المرافق له.

وناقش الاجتماع الذي حضره السفير البريطاني في بغداد والقنصل العام في إقليم كوردستان، آخر مستجدات الحرب على الإرهاب وتهديد تنظيم داعش.

كما بحث الجانبان، انتخابات برلمان كوردستان والوضع الداخلي في الإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد، فضلاً عن ملف الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا ومكافحة المخدرات.

وشدّد الجانبان على أهمية التعاون المشترك بين بريطانيا والعراق وإقليم كوردستان للحدِّ من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظّمة.

كذلك اتّفقا على ضرورة وجود تعاونٍ إقليميٍ مشترك لمنع انتشار المخدرات في المنطقة.

وأيضاً ناقشا مذكرة التفاهم المتوقّع إبرامها بين الحكومتين البريطانية وإقليم كوردستان.

وبشأن أوضاع الإقليم الداخلية، شدّد الجانبان على أهمية تعزيز التضامن ووحدة الصف بين الأطراف السياسية وإجراء الانتخابات.

من جانبه، جدّد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن الإقليم ملتزمٌ بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، معتبراً أن شرعية كوردستان تأتي من الانتخابات.

 

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