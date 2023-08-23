رئيس إقليم كوردستان يستقبل القنصل الأميركي الجديد بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، القنصل العام الأميركي الجديد بأربيل، مارك سترو.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن دعمه لنجاح مهمته متمنياً له النجاح، مبدياً عن رغبة إقليم كوردستان في توسيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

من جانبه، أعرب القنصل الأميركي عن سعادته بتولّي مهامه الجديدة، ودعم التزام بلاده بتطوير العلاقات مع الإقليم وتعزيزها، وفتح مشروعٍ مشترك.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان مجمل الأوضاع في المنطقة عامة، وإقليم كوردستان خاصة، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.