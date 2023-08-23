رئيس الوزراء يدعو الجانب التركي إلى زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات

أربيل (كوردستان24) - دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، الجانب التركي الى زيادة الاطلاقات المائية لنهر الفرات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تابعته كوردستان24 ، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان والوفد المرافق له".

واضاف، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد، والبحث في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وجهود مكافحة الإرهاب بين البلدين".

وأوضح السوداني، أن "العراق جادّ بطرح جميع الملفات، بروح التعاون وحسن الجوار، إضافة إلى توافر الفرص الواعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن مشروع طريق التنمية هو أفضل مثال على ذلك بما يمثله من كونه أحد أهمّ الممرات الاقتصادية في المنطقة والعالم، ويحوي الفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة".

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء، مواجهة العراقيين مع الإرهاب، مبيناً أن "الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية، وإنها لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وهذا موقف مبدئي ثابت كما نص عليه الستور".

واكد، ان "التوجه نحو تفعيل المزيد من التعاون في إطار اللجان الأمنية المشتركة مع تركيا واعتماد الحوار، بعيداً عن التصرف أحادي الجانب"، لافتا إلى "ضرورة التنسيق بين العراق وتركيا، في مختلف القضايا الإقليمية، لتبنّي مواقف مشتركة تخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وثمن "المبادرة التركية الأخيرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة"، داعيا الجانب التركي، الى "زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات أيضاً، لاسيما أنّ العراق مقبل على زيارة دينية وحشود مليونية من داخل البلد وخارجه".

وأكد "أهمية أن يجري التوافق بهذا الملف لما فيه المصلحة المشتركة وحفظ الحقوق المتبادلة، وقد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة دائمية بين البلدين لمعالجة ملف المياه".

من جانبه، نقل الوزير التركي "تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مثمناً جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والسعي لتحسين البنى التحتية، وأبدى رغبة تركيا واستعدادها لدعم العراق، في مختلف المجالات مؤكداً التوجه الجاد والحرص على حل المشاكل العالقة بين البلدين".

كما نشرت وكالة الاناضول التركية : بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تطوير التعاون القائم بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بينهما الأربعاء على هامش زيارة الوزير فيدان إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء محادثات رسمية.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن اللقاء تناول القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني ​​بين البلدين.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى فيدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وبحث معه قضايا زيادة التجارة الثنائية ومكافحة الإرهاب وكفاءة استخدام المياه العابرة للحدود بين البلدين.

والثلاثاء، بدأ وزير الخارجية التركي زيارة رسمية إلى بغداد، استهلها بلقاء نظيره العراقي فؤاد حسين.

ومن المنتظر أن يلتقي فيدان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وممثلي التركمان في البلاد.

كما يتوجه فيدان إلى مدينة أربيل بعد انتهاء محادثاته في بغداد للقاء مسؤولي حكومة إقليم كوردستان .