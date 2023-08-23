تشكيل لجنة مشتركة مع كوردستان للتباحث حول توحيد استيراد المركبات

أربيل (كوردستان24) -أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن حراك لتوحيد استيراد المركبات في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور في بغداد العميد زياد القيسي،في تصريح صحفي : إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وإشراف وزير الداخلية ومتابعة مدير المرور، تم تشكيل لجنة موحدة بين وزارة الداخلية برئاسة مدير المرور الفريق طارق الربيعي وعضوية مستشار وزير داخلية إقليم كوردستان وعدد من الدوائر منها مديرية المرور العامة ومديرية مرور إقليم كوردستان والهيئة العامة للجمارك في اربيل".

وأضاف، أن "اللجنة تشكلت للتباحث حول توحيد استيراد المركبات في كافة أنحاء البلاد".