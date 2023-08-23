المونيتور: مفاوضات بغداد وأنقرة لم تصل لنتيجة وهذه هي الأسباب

أربيل (كوردستان24) - قال موقع المونيتور الأميركي، إن المفاوضات بين العراق وتركيا فشلت في اعادة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، بعد انتهاء اجتماع وزير النفط العراقي مع نظيره التركي في أنقرة دون نتيجة.

وبحسب تقرير الموقع الذي تابعته كوردستان24 :، حجة تركيا في استمرار تعليق النفط هو أن خطوط الأنابيب ليست في حالة جيدة لاستئناف تصدير النفط، كما أن خزانات مصفاة النفط في ميناء جيهان بحاجة إلى التفتيش.

وذكر التقرير: السبب الحقيقي لعدم السماح لتركيا باستئناف تصدير النفط هو، رفض بغداد التنازل عن التعويضات التي فرضتها محكمة التحكيم الدولية على أنقرة والبالغة 1 مليار 500 مليون دولار، مع تخليها عن الشكوى الثانية المسجلة في 2018_2022.

ويرى التقرير أن الضغوط الإيرانية القوية على الحكومة العراقية أحد أسباب عدم موافقة بغداد على شروط تركيا لاستئناف صادرات النفط إلى جانب الضغط لنزع سلاح جماعات المعارضة الكردية، تريد إيران الكشف عن العلاقة الاستراتيجية بين أربيل وأنقرة، والتي تعود إلى أوائل التسعينيات.