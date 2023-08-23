إيرادات العراق النفطية تحقق أكثر من 8 مليار دولار خلال تموز الماضي

أربيل (كوردستان 24)- حققت إيرادات النفط الخام في العراق خلال شهر يوليو تموز الماضي، أكثر من 8 مليار دولار.

وقالت وزارة النفط العراقية إن "كمية صادرات النفط الخام عبر شركة (سومـو)، بلغت (106) ملايين و(755) ألفاً و(169) برميل، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(330 ) مليوناً و (475) ألف دولار".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط العراق وجنوبه بلغت (105) مليون و(487) ألف و(610) برميل ".

"فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (922) ألف و(755) برميلاً، قي وقتٍ بلغت الكميات المصدّرة إلى الأردن (344) ألف و(804) برميل"، بحسب وكالة (واع) للأنباء.

وأشارت الوزارة، إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (78.033) دولاراً".

موضحةً أن "40 شركة عالمية حمّلت الكميات المصدرة من موانئ البصرة وخور الخبير والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية".