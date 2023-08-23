سیاسة

الرئيس العراقي يبحث مع وزير الخارجية التركي عدة ملفات

author_image سوار أحمد
العراق عبد اللطيف رشيد هاكان فدان

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس العراق الاتحادي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 23 آب أغسطس 2023، عددا من الملفات مع وزير الخارجية التركي هاكان فدان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأشار البيان، الى أنه "في مُستهل اللقاء رحب الرئيس بوزير الخارجية التركي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين، وأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية وملف المياه والطاقة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي".

وأوضح الوزير فيدان بهذا السياق، أن "وزير التجارة التركي من المؤمل أن يزور العراق الأسبوع المقبل، فيما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله بأن تسهم الزيارة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية".

وبشأن ملف المياه، أكد الرئيس رشيد، "أهمية الوصول إلى تفاهمات بين البلدين بشأن الحصول على حصة عادلة وكافية من المياه تغطي احتياجات أبناء شعبنا الضرورية"، لافتا الى أن "العراق يعاني من أزمة حادة في المياه أثرت بشكل كبير على مجمل الحياة العامة للعراقيين بسبب انخفاض تدفق المياه العابرة للحدود في نهري دجلة والفرات وروافدهما".

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